Обсудили помощь для победы над российской агрессией: Кулеба встретился с главой итальянского МИДа

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"Сегодня я говорил со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Мы обсудили новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией", - сообщил Кулеба.

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Как отметил ранее Таяни, Италия в конце апреля собирается провести конференцию по восстановлению Украины. Правительство организует конференцию по восстановлению Украины 26 апреля с участием итальянских компаний.

"Наша приверженность миру и свободе для украинского народа продолжается",- отметил министр иностранных дел Италии.

Также с начала марта 20 украинских военных изучают в Италии работу зенитного ракетного комплекса Samp-T. Учения военнослужащие проходят в казармах Санта-Барбары в Сабаудии.

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