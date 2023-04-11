Обсудили помощь для победы над российской агрессией: Кулеба встретился с главой итальянского МИДа
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил помощь необходимую Украине для победы над рф с итальянским главой МИД Антонио Таяни. Об этом информирует УНН ссылаясь на Twitter главы внешнеполитического ведомства.
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"Сегодня я говорил со своим итальянским коллегой Антонио Таяни. Мы обсудили новую помощь, которую Италия может предоставить для обеспечения победы Украины над российской агрессией", - сообщил Кулеба.
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Как отметил ранее Таяни, Италия в конце апреля собирается провести конференцию по восстановлению Украины. Правительство организует конференцию по восстановлению Украины 26 апреля с участием итальянских компаний.
"Наша приверженность миру и свободе для украинского народа продолжается",- отметил министр иностранных дел Италии.
Также с начала марта 20 украинских военных изучают в Италии работу зенитного ракетного комплекса Samp-T. Учения военнослужащие проходят в казармах Санта-Барбары в Сабаудии.
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