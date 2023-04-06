Італія привела в боєздатність, розгорнуту в Словаччині систему ППО SAMP/T
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Італійська система ППО SAMP/T наземного базування в повній бойовій готовності в Словаччині. Про це повідомляє об'єднане авіаційне командування НАТО, передає УНН.
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«Наземна система ППО SAMP/T італійської армії, розгорнута в Словаччині, офіційно визнана Командуванням ВПС союзників повністю готовою до роботи, що ще більше підвищує оперативну сумісність Північноатлантичного союзу і колективну оборону», - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в березні Італія розгорнула свою SAMP/T у Словаччині, і тепер ця система пов'язана з оборонною архітектурою НАТО, захищаючи східний фланг, що ще більше підвищує оперативну сумісність Північноатлантичного союзу і колективну оборону.
«Досягнувши позитивних результатів у перевірці готовності, наша система тепер робить свій внесок в Інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону НАТО», - наголошується в повідомленні.
SAMP/T використовується виключно в оборонних цілях для захисту населення, сил і території союзників.
«Це розгортання є розумним заходом, який підтримує нашу колективну оборону», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
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