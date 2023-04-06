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Италия привела в боеготовность, развернутую в Словакии систему ПВО SAMP/T

Италия привела в боеготовность, развернутую в Словакии систему ПВО SAMP/T

Киев • УНН

 • 835178 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Итальянская система ПВО SAMP/T наземного базирования в полной боевой готовности в Словакии. Об этом сообщает объединённое авиационное командование НАТО, передает УНН.

Цитата

«Наземная система ПВО SAMP/T итальянской армии, развернутая в Словакии, официально признана Командованием ВВС союзников полностью готовой к работе, что еще больше повышает оперативную совместимость Североатлантического союза и коллективную оборону»,- говориться в сообщении.

Сообщается, что в марте Италия развернула свою SAMP/T в Словакии, и теперь эта система связана с оборонительной архитектурой НАТО, защищая восточный фланг, что еще больше повышает оперативную совместимость Североатлантического союза и коллективную оборону.

«Достигнув положительных результатов в проверке готовности, наша система теперь вносит свой вклад в Интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону НАТО», - отмечается в сообщении.

SAMP / T используется исключительно в оборонительных целях для защиты населения, сил и территории союзников.

«Это развертывание является разумной мерой, которая поддерживает нашу коллективную оборону», - говориться в сообщении.

Дополнение

Словакия в пять раз нарастит производство боеприпасов для Украины.

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