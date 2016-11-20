Обезглавлене тіло знайшли у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 20 листопада. УНН. Сьогодні вранці, поблизу дитячого табору "Чайка", у воді було знайдене тіло чоловіка без голови та кінцівок. Про це кореспонденту УНН стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Страшну знахідку виявив чоловік, який вирушав на риболовлю. Він і викликав на місце події правоохоронців.
Наразі там працюють криміналісти.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, жінка вдарила ножем співмешканця на Донеччині через побиття.