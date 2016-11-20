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15 марта, 19:03 • 108379 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147795 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126294 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119626 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106426 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102227 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96126 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126431 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128373 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127414 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Обезглавленное тело нашли в Запорожье

Обезглавленное тело нашли в Запорожье

Киев • УНН

 • 14187 просмотра

ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня утром, возле детского лагеря "Чайка", в воде было найдено тело мужчины без головы и конечностей. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.

Страшную находку обнаружил мужчина, который отправлялся на рыбалку. Он и вызвал на место происшествия полицию.

Сейчас там работают криминалисты.

Напомним, как сообщал УНН, женщина ударила ножом сожителя в Донецкой области.

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