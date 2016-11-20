Обезглавленное тело нашли в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 20 ноября. УНН. Сегодня утром, возле детского лагеря "Чайка", в воде было найдено тело мужчины без головы и конечностей. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Страшную находку обнаружил мужчина, который отправлялся на рыбалку. Он и вызвал на место происшествия полицию.
Сейчас там работают криминалисты.
Напомним, как сообщал УНН, женщина ударила ножом сожителя в Донецкой области.