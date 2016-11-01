О.Вілкул: розпочалась акція за звільнення з посади голови НБУ В.Гонтаревої
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вкладники та позичальники десятків банків розпочали Всеукраїнську акцію за “народним імпічментом” голови НБУ Валерії Гонтаревої. Про це заявив народний депутат Олександр Вілкул, передає УНН.
“Злочинні дії нинішньої влади, яка в три рази обвалила курс гривні і зробила безробітними мільйони українців, призвели до того, що величезна кількість людей не просто позбавлені всіх своїх заощаджень і загнані в борги, але і можуть бути просто викинуті на вулиці. Люди обурені махінаціями Нацбанку і Фонду гарантування вкладів. Сотні мільярдів гривень держава втратила на рефінансування банків. При цьому, понад 80 банків все одно закрилися. Тому, для того, щоб захистити людей, разом з експертами та Фінансовим майданом ми розробили законопроекти, які не дозволять цій владі позбавити людей останнього”, — сказав О.Вілкул.
Першими звернення про звільнення В.Гонтаревої підписали керівник Всеукраїнського руху “Фінансовий майдан” Юлія Сало і співголова фракції Опозиційного блоку в парламенті, народний депутат Олександр Вілкул. До народної акції протесту вже приєдналися постраждалі вкладники і позичальники банку “Михайлівський”, Банку “Фінанси та Кредит”, банку “Хрещатик”, “VAB” та ін.
“Дуже важливо, щоб відбулися зміни в керівництві банківської сфери України, тому люди, які втратили свої вклади, а також ті, які стали жебраками через те, що не можуть виплатити кредити об’єдналися у Всеукраїнську акцію — по всій країні починається збір підписів за відставку глави Нацбанку Гонтаревої. Починається акція „народного імпічменту“”, — зазначила Ю.Сало.
До народної акції протесту вже приєдналися постраждалі вкладники і позичальники банку “Михайлівський”, Банку “Фінанси та Кредит”, банку “Хрещатик”, “VAB” та ін.
“Паралельно ми будемо об’єднувати всі політичні сили для того, щоб були прийняті закони, які захистять людей. Наша програма максимум — реструктуризувати кредити, які люди брали у валюті і повернення грошей, які українці довірили банкам. А завдання мінімум — щоб людей не вигнали з квартир”, — додав О.Вілкул.
Як повідомляв УНН, вкладники банків-банкрутів влаштували акцію біля Національного антикорупційного бюро з вимогою відставки голови Національного банку України Валерії Гонтаревої.