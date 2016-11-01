А. Вилкул: началась акция за освобождение от должности главы НБУ В.Гонтаревой

Преступные действия нынешней власти, которая в три раза обвалила курс гривны и сделала безработными миллионы украинцев, привели к тому, что огромное количество людей не просто лишены всех своих сбережений и загнаны в долги, но и могут быть просто выброшены на улицы. Люди возмущены махинациями Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов. Сотни миллиардов гривен государство потеряло на рефинансировании банков. При этом, более 80 банков все равно закрылись. Поэтому, для того, чтобы защитить людей, вместе с экспертами и Финансовым майданом мы разработали законопроекты, которые не позволят этой власти лишить людей последнего ", - сказал Вилкул.

Первыми обращение об освобождении Гонтаревой подписали руководитель Всеукраинского движения "Финансовый майдан" Юлия Сало и сопредседатель фракции Оппозиционного блока в парламенте, народный депутат Александр Вилкул. К народной акции протеста уже присоединились пострадавшие вкладчики и заемщики банка "Михайловский", Банка "Финансы и Кредит", банка "Хрещатик", "VAB" и др.

"Очень важно, чтобы произошли изменения в руководстве банковской сферы Украины, поэтому люди, которые потеряли свои вклады, а также те, которые стали нищими из-за того, что не могут выплатить кредиты объединились во Всеукраинскую акцию - по всей стране начинается сбор подписей за отставку главы Нацбанка Гонтаревой. Начинается акция "народного импичмента", - отметила Ю.Сало.

"Параллельно мы будем объединять все политические силы для того, чтобы были приняты законы, которые защитят людей. Наша программа максимум - реструктуризировать кредиты, которые люди брали в валюте и возврат денег, которые украинцы доверили банкам. А задача минимум - чтобы людей не выгнали из квартир ", - добавил А. Вилкул.

Как сообщал УНН, вкладчики банков-банкротов устроили акцию возле Национального антикоррупционного бюро с требованием отставки главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.