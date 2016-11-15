О.Вілкул повідомив про початок мирного протесту в усіх регіонах України
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Співголова фракції “Опозиційний блок” Олександр Вілкул заявив про початок мирного протестного руху в усіх регіонах України. Про це він сказав у своєму виступі у Верховній Раді, передає кореспондент УНН.
“Опозиційний блок” починає у всіх регіонах країни мирний протестний рух. Наші регіональні організації ініціюють мітинги, пікети, дострокові сесії в радах усіх рівнів“, — заявив О.Вілкул.
Фракція вимагає включення до проекту Бюджету-2017 законопроектів, спрямованих на виконання мінських угод.
“Якщо цього не буде, то того ж дня уряд має піти у відставку, і парламент повинен піти на перевибори”, — сказав О.Вілкул.