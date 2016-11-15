А.Вилкул сообщил о начале мирного протеста во всех регионах Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил о начале мирного протестного движения во всех регионах Украины. Об этом он сказал в своем выступлении в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.
"Оппозиционный блок" начинает во всех регионах страны мирное протестное движение. Наши региональные организации инициируют митинги, пикеты, досрочные сессии в советах всех уровней", - заявил А.Вилкул.
Фракция требует включения в проект бюджета-2017 законопроектов, направленных на выполнение минских соглашений.
"Если этого не будет, то в тот же день правительство должно уйти в отставку, и парламент должен пойти на перевыборы", - сказал А.Вилкул.