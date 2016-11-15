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15 марта, 19:03 • 110189 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152508 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107880 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103040 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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А.Вилкул сообщил о начале мирного протеста во всех регионах Украины

А.Вилкул сообщил о начале мирного протеста во всех регионах Украины

Киев • УНН

 • 9612 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул заявил о начале мирного протестного движения во всех регионах Украины. Об этом он сказал в своем выступлении в Верховной Раде, передает корреспондент УНН.

"Оппозиционный блок" начинает во всех регионах страны мирное протестное движение. Наши региональные организации инициируют митинги, пикеты, досрочные сессии в советах всех уровней", - заявил А.Вилкул.

Фракция требует включения в проект бюджета-2017 законопроектов, направленных на выполнение минских соглашений.

"Если этого не будет, то в тот же день правительство должно уйти в отставку, и парламент должен пойти на перевыборы", - сказал А.Вилкул.

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