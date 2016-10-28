О.Турчинов закликав створити інформаційну армію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов закликав створити інформаційну армію, щоб дати дасть гідну відсіч російській пропаганді. Про це УНН повідомили в прес-службі РНБО.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.Турчинов і міжнародне громадське об'єднання «Міжнародний інформаційний консорціум «Бастіон» підписали Меморандум про взаємодію з метою протидії російській пропаганді.
“Одним із небезпечних елементів гібридної війни є інформаційна війна”, — сказав О.Турчинов, додавши, що Кремль відпрацював агресивну технологію гібридного наступу: “спочатку приходять російські телеканали, а за ними — російські танки”.
“Російська Федерація всіма доступними їй способами формує викривлену інформаційну картину світу, намагаючись таким чином дискредитувати Україну на міжнародній арені, дестабілізувати політичну, соціально-економічну ситуацію в країні, розхитати міжетнічні та міжконфесійні відносини”, — зазначив секретар РНБО.
Водночас, на думку О.Турчинова, Революція Гідності й боротьба проти зовнішньої агресії з боку Російської Федерації ще раз засвідчили, що громадянське суспільство у нашій державі “може бути вагомим суб’єктом забезпечення національної безпеки”.
«Ми запрошуємо приєднатися до нашої ініціативи всіх, хто готовий захищати країну, вести боротьбу з російською пропагандою, хто готовий протистояти агресорові в інформаційній площині, об'єднати зусилля, щоб створити спільну інформаційну армію, яка дасть гідну відсіч ворогу», - наголосив О.Турчинов.