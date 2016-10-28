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А.Турчинов призвал создать информационную армию

А.Турчинов призвал создать информационную армию

Киев • УНН

 • 11570 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов призвал создать информационную армию, чтобы дать достойный отпор российской пропаганде. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины А.Турчинов и международное общественное объединение "Международный информационный консорциум "Бастион" подписали Меморандум о взаимодействии в целях противодействия российской пропаганде.

"Одним из опасных элементов гибридной войны является информационная война", - сказал А.Турчинов, добавив, что Кремль отработал агрессивную технологию гибридного наступления: "сначала приходят российские телеканалы, а за ними - российские танки".

"Российская Федерация всеми доступными ей способами формирует искаженную информационную картину мира, пытаясь таким образом дискредитировать Украину на международной арене, дестабилизировать политическую, социально-экономическую ситуацию в стране, расшатать межэтнические и межконфессиональные отношения", - отметил секретарь СНБО.

В то же время, по мнению А.Турчинова, Революция Достоинства и борьба против внешней агрессии со стороны Российской Федерации еще раз показали, что гражданское общество в нашей стране "может быть весомым субъектом обеспечения национальной безопасности".

"Мы приглашаем присоединиться к нашей инициативе всех, кто готов защищать страну, вести борьбу с российской пропагандой, кто готов противостоять агрессору в информационной плоскости, объединить усилия, чтобы создать общую информационную армию, которая даст достойный отпор врагу", - подчеркнул А.Турчинов.

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