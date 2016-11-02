О.Турчинов: для України не існує альтернативи європейській і євроатлантичній інтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з головою Підкомітету з безпеки Європейського Парламенту Анною Ельжбетою Фотигою та депутатами Європарламенту зазначив, що для України не існує альтернативи європейській і євроатлантичній інтеграції. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.
Під час зустрічі О.Турчинов наголосив, що для України не існує альтернативи європейській і євроатлантичній інтеграції.
“Не зважаючи на продовження агресії проти нашої держави та економічні труднощі, ми продовжуємо невпинно рухатись у цьому напрямку”, — наголосив О.Турчинов.
Також сторони обговорили ситуацію на сході України та агресію Росії проти України. За словами О.Турчинова, Росія щоденно демонстративно порушує Мінські домовленості, українські позиції обстрілюються із забороненого Мінськими домовленостями важкого озброєння.
“Вогонь по наших позиціях здійснюється з 152-міліметрових гаубиць і 120-міліметрових мінометів тощо”, — додав О.Турчинов.
При цьому, О.Турчинов наголосив, що санкції, запроваджені кілька років тому, тільки зараз починають давати результат, і тому зараз говорити про зменшення чи послаблення санкцій, означало б ламати той єдиний фронт, який склався в Європі проти агресора.
“Навпаки, — додав він, — слід почати посилювати санкції до досягнення конкретного результату — звільнення окупованих територій, припинення агресивних військових операцій РФ, і припинення гонки озброєння, яку зараз веде Росія”.
У свою чергу, А.Е.Фотига наголосила на підтримці Європейським Союзом реформ та євроінтеграційного курсу України та розумінні необхідності продовження санкцій проти РФ, а європейські депутати висловили сподівання, що “лібералізація візового режиму з Європою для України відбудеться вже найближчим часом”, та на ратифікацію Угоди про Асоціацію всіма країнами-членами ЄС.