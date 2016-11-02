О.Турчинов: для України не існує альтернативи європейській і євроатлантичній інтеграції

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов під час зустрічі з головою Підкомітету з безпеки Європейського Парламенту Анною Ельжбетою Фотигою та депутатами Європарламенту зазначив, що для України не існує альтернативи європейській і євроатлантичній інтеграції. Про це УНН повідомили у прес-службі РНБО.