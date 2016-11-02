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А.Турчинов: для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции

А.Турчинов: для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции

Киев • УНН

 • 8102 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с председателем Подкомитета по безопасности Европейского Парламента Анной Эльжбетой Фотигой и депутатами Европарламента отметил, что для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.

Во время встречи   А.Турчинов подчеркнул, что для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции.

"Несмотря на продолжение агрессии против нашего государства и экономические трудности, мы продолжаем неустанно двигаться в этом направлении", - отметил   А.Турчинов.

Также стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и агрессию России против Украины. По словам  А.Турчинова, Россия ежедневно демонстративно нарушает Минские договоренности, украинские позиции обстреливаются с запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

"Огонь по нашим позициям осуществляется из 152-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов и т.д.", - добавил  А.Турчинов.

При этом, А.Турчинов отметил, что санкции, введенные несколько лет назад, только сейчас начинают давать результат, и поэтому сейчас говорить об уменьшении или ослабления санкций, означало бы ломать тот единый фронт, который сложился в Европе против агрессора.

"Напротив, - добавил он, - следует начать ужесточать санкции до достижения конкретного результата - освобождение оккупированных территорий, прекращения агрессивных военных операций РФ, и прекращения гонки вооружений, которую сейчас ведет Россия".

В свою очередь, А.Э.Фотига отметила поддержку Европейским Союзом реформ и евроинтеграционного курса Украины и понимание необходимости продолжения санкций против РФ, а европейские депутаты выразили надежду, что "либерализация визового режима с Европой для Украины состоится уже в ближайшее время", и на ратификацию Соглашения об ассоциации всеми странами-членами ЕС.

Украинские Национальные Новости

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