А.Турчинов: для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов во время встречи с председателем Подкомитета по безопасности Европейского Парламента Анной Эльжбетой Фотигой и депутатами Европарламента отметил, что для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СНБО.
Во время встречи А.Турчинов подчеркнул, что для Украины не существует альтернативы европейской и евроатлантической интеграции.
"Несмотря на продолжение агрессии против нашего государства и экономические трудности, мы продолжаем неустанно двигаться в этом направлении", - отметил А.Турчинов.
Также стороны обсудили ситуацию на востоке Украины и агрессию России против Украины. По словам А.Турчинова, Россия ежедневно демонстративно нарушает Минские договоренности, украинские позиции обстреливаются с запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.
"Огонь по нашим позициям осуществляется из 152-миллиметровых гаубиц и 120-миллиметровых минометов и т.д.", - добавил А.Турчинов.
При этом, А.Турчинов отметил, что санкции, введенные несколько лет назад, только сейчас начинают давать результат, и поэтому сейчас говорить об уменьшении или ослабления санкций, означало бы ломать тот единый фронт, который сложился в Европе против агрессора.
"Напротив, - добавил он, - следует начать ужесточать санкции до достижения конкретного результата - освобождение оккупированных территорий, прекращения агрессивных военных операций РФ, и прекращения гонки вооружений, которую сейчас ведет Россия".
В свою очередь, А.Э.Фотига отметила поддержку Европейским Союзом реформ и евроинтеграционного курса Украины и понимание необходимости продолжения санкций против РФ, а европейские депутаты выразили надежду, что "либерализация визового режима с Европой для Украины состоится уже в ближайшее время", и на ратификацию Соглашения об ассоциации всеми странами-членами ЕС.