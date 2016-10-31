О.Онищенко звинуватив НАБУ в тому, що не зміг подати е-декларацію
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Народний депутат Олександр Онищенко, підозрюваний в організації корупційної схеми з розкрадання газу, звинуватив НАБУ в тому, що не зміг подати електронну декларацію. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Я не зміг вчасно заповнити е-декларацію. Але саме не зміг, а не захотів. За минулий рік слідчі НАБУ вивезли в ящиках з моїх офісів і депутатської приймальні начисто всю документацію, включаючи мої відомості про дивіденди, фіксацію усіх мох корпоративних прав і так далі. Без цієї документації я не можу об’єктивно заповнити е-декларацію, тому що неможливо всі ці цифри носити в голові”, — написав О.Онищенко.
Також, О.Онищенко зазначив, що раніше завжди одним з перших подавав всі податкові декларації.
“Як тільки НАБУ поверне мені всю документацію, кожний громадянин України зможе побачити, чим я володію”, — зазначив нардеп.
Нагадаємо, О.Онищенка підозрюють у організації схеми з розкрадання коштів під час видобутку та продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ “Укргазвидобування”, в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн.
Верховна Рада України 5 липня надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання та арешт. Однак, напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, О.Онищенко покинув територію держави.
Генеральний прокурор України 27 липня підписав повідомлення про підозру народному депутату. 8 серпня його було оголошено в національний розшук.
О.Онищенка підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.