А.Онищенко обвинил НАБУ в том, что не смог подать э-декларацию

"Я не смог вовремя заполнить е-декларацию. Не смог, а не захотел. За прошлый год следователи НАБУ вывезли в ящиках из моих офисов и депутатской приемной начисто всю документацию, включая мои сведения о дивидендах, фиксацию всех моих корпоративных прав и так далее. Без этой документации я не могу объективно заполнить е-декларацию, потому что невозможно все эти цифры носить в голове", - написал А.Онищенко.

Также, А.Онищенко отметил, что раньше всегда одним из первых подавал все налоговые декларации.

"Как только НАБУ вернет мне всю документацию, каждый гражданин Украины сможет увидеть, чем я владею", - отметил нардеп.

Напомним, А.Онищенко подозревают в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада Украины 5 июля дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест. Однако, накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, А.Онищенко покинул территорию государства.

Генеральный прокурор Украины 27 июля подписал уведомление о подозрении народному депутату. 8 августа он был объявлен в национальный розыск.

А.Онищенко подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 366 УК Украины.