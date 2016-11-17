О.Лень увійшов до когорти найкращих баскетболістів НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Український легіонер "Фінікс Санс" Олексій Лень посідає друге місце у Національній баскетбольній асоціації за ефективністю гри у захисті під своїм кільцем, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.
Статистичні показники свідчать, що у випадку коли суперники "сонячних" грають проти О.Леня, влучність їхніх кидків з трисекундної зони знижується на 16,2 відсотки до 41,8 відсотків.
Зазначається, що найкращим за даним показником НБА є центровий "Атланти" Майк Мускала - 39,5 відсотків.
Як повідомляв УНН, в останньому матчі НБА наш співвітчизник набрав 7 очок, провівши на паркеті 21 хвилину у грі з "Денвером".