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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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О.Лень увійшов до когорти найкращих баскетболістів НБА

О.Лень увійшов до когорти найкращих баскетболістів НБА

Київ • УНН

 • 7714 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Український легіонер "Фінікс Санс" Олексій Лень посідає друге місце у Національній баскетбольній асоціації за ефективністю гри у захисті під своїм кільцем, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Статистичні показники свідчать, що у випадку коли суперники "сонячних" грають проти О.Леня, влучність їхніх кидків з трисекундної зони знижується на 16,2 відсотки до 41,8 відсотків.

Зазначається, що найкращим за даним показником НБА є центровий "Атланти" Майк Мускала - 39,5 відсотків.

Як повідомляв УНН, в останньому матчі НБА наш співвітчизник набрав 7 очок, провівши на паркеті 21 хвилину у грі з "Денвером".

 

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