А.Лень вошел в число лучших баскетболистов НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинский легионер "Финикс Санс" Алексей Лень занимает второе место в Национальной баскетбольной ассоциации по эффективности игры в защите под своим кольцом, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.
Статистические показатели свидетельствуют, что в случае, когда соперники "солнечных" играют против А.Леня, меткость их бросков с трехсекундной зоны снижается на 16,2 процента до 41,8 процентов.
Отмечается, что лучшим по данному показателю НБА является центровой "Атланты" Майк Мускала - 39,5 процентов.
Как сообщал УНН, в последнем матче НБА наш соотечественник набрал 7 очков, проведя на паркете 21 минуту в игре с "Денвером".