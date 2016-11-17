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15 марта, 19:03 • 110183 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152495 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 128908 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122070 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107870 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103032 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99013 просмотра

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А.Лень вошел в число лучших баскетболистов НБА

А.Лень вошел в число лучших баскетболистов НБА

Киев • УНН

 • 7714 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Украинский легионер "Финикс Санс" Алексей Лень занимает второе место в Национальной баскетбольной ассоциации по эффективности игры в защите под своим кольцом, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Статистические показатели свидетельствуют, что в случае, когда соперники "солнечных" играют против А.Леня, меткость их бросков с трехсекундной зоны снижается на 16,2 процента до 41,8 процентов.

Отмечается, что лучшим по данному показателю НБА является центровой "Атланты" Майк Мускала - 39,5 процентов.

Как сообщал УНН, в последнем матче НБА наш соотечественник набрал 7 очков, проведя на паркете 21 минуту в игре с "Денвером".

 

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