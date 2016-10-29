О.Данилюк задекларував антикварний швейцарський годинник та афонську ікону
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Міністр фінансів України Олександр Данилюк подав електронну декларацію за 2015 рік, яка опублікована в Єдиному державному реєстрі декларацій, передає УНН.
Міністр фінансів задекларував швейцарський годинник зі срібла 19 сторіччя, а також Афонську Ікону Святого Миколая 20 сторіччя, яка належить його сину Володимиру Данилюку.
Подружжя Данилюків має у власності житловий будинок у Вишеньках Бориспільського району Київщини та земельну ділянку площею 290 кв. м, а також автомобіль БМВ Х5 2008 року випуску.
Протягом минулого року О.Данилюк отримав 177,01 тис. грн заробітної плати, а надходження від дивідендів становили 374,5 тис. грн.
Міністр фінансів задекларував 155 тис. дол. готівкою, на банківському рахунку було розміщено 3226 грн та 1067 грн. На банківських рахунках у дружини задекларовано 15,66 тис. британських фунтів, а готівкових коштів – 21 тис. британських фунтів.
Згідно з декларацією, О.Данилюк торік позичив третім особам загалом 53 тис. дол.
Крім того, декларант торік заплатив за навчання в Україні 262,88 тис. грн, а у Великій Британії – 198,37 тис. грн.