А.Данилюк задекларировал антикварные швейцарские часы и афонскую икону
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Министр финансов Украины Александр Данилюк подал электронную декларацию за 2015 год, опубликованную в Едином государственном реестре деклараций, передает УНН.
Министр финансов задекларировал швейцарские часы из серебра 19 века, а также Афонскую икону Святого Николая 20 века, которая принадлежти его сыну Владимиру Данилюку.
Супруги Данилюки имеют в собственности жилой дом в Вишенках Бориспольского района Киевской области и земельный участок площадью 290 кв. м, а также автомобиль БМВ Х5 2008 года выпуска.
В течение прошлого года А.Данилюк получил 177,01 тыс. грн заработной платы, а поступления от дивидендов составили 374,5 тыс. грн.
Министр финансов задекларировал 155 тыс. долл. наличными, на банковском счету было размещено 3226 грн и 1067 грн. На банковских счетах у жены задекларировано 15,66 тыс. британских фунтов, а наличных средств - 21 тыс. британских фунтов.
Согласно декларации, А.Данилюк в прошлом году занял третьим лицам в общем 53 тыс. долл.
Кроме того, декларант в прошлом году заплатил за обучение в Украине 262,88 тыс. грн, а в Великобритании - 198,37 тыс. грн.