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О.Данилюк розповів, звідки братимуть гроші на підвищення мінімальної зарплати

О.Данилюк розповів, звідки братимуть гроші на підвищення мінімальної зарплати

Київ • УНН

 • 15102 перегляди

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Рішення уряду щодо збільшення мінімальних зарплат українців є збалансованим. Про це в ефірі телеканалу “112 Україна” повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк, передає УНН.

“Рішення щодо збільшення мінімальних зарплат є збалансованим. Тобто додаткових витрат з бюджету не передбачається. Це фінансується за рахунок того, що частина зарплат виходить з тіні, і на ці зарплати будуть оплачені додаткові податки, за рахунок яких буде збільшення мінімальної зарплати. Ми все прорахували, ми підійшли досить консервативно, розуміючи, що заходи детінізації не завжди на 100% ефективні”, — зазначив міністр.

За словами чиновника, підвищення мінімальної зарплати не передбачає урізання статей бюджету.

“Тільки за рахунок виведення зарплат з тіні. Понад 2,5 млн осіб у приватному секторі отримають збільшену зарплату в 3тис. 200 грн, і це призведе до того, що будуть сплачуватись додаткові податки в бюджет, у Пенсійний фонд, місцеві бюджети. Ці фонди будуть використані, щоб підняти зарплати для вчителів та лікарів”, — додав О.Данилюк.

Нагадаємо, уряд ініціює підвищення мінімальної зарплати з нового року у два рази — до 3200 грн.

Зазначимо, з 1 грудня 2016 р. мінімальна зарплата в Україні становитиме 1 тис. 600 грн. При цьому в проекті бюджету на 2017 р. було передбачено таке підняття мінімальної заробітної плати: з 1 січня — на рівні 1 тис. 600 грн, з 1 травня — 1 тис. 684 грн, з 1 грудня — 1762 грн.

Зараз “мінімалка” становить 1450 грн.

Експерти наголосили, що таке стрімке підняття мінімальної зарплати несе низку прихованих ризиків.

Українські Національні Новини

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