А.Данилюк рассказал, откуда будут брать деньги на повышение минимальной зарплаты

"Решение об увеличении минимальных зарплат является сбалансированным. То есть дополнительных расходов из бюджета не предусматривается. Это финансируется за счет того, что часть зарплат выходит из тени, и на эти зарплаты будут оплачены дополнительные налоги, за счет которых будет увеличение минимальной зарплаты. Мы все просчитали, мы подошли достаточно консервативно, понимая, что меры детенизации не всегда на 100% эффективны", - отметил министр.

По словам чиновника, повышение минимальной зарплаты не предусматривает урезания статей бюджета.

"Только за счет вывода зарплат из тени. Более 2,5 млн человек в частном секторе получат увеличенную зарплату до 3 тыс. 200 грн, и это приведет к тому, что будут выплачиваться дополнительные налоги в бюджет, в Пенсионный фонд, местные бюджеты. Эти фонды будут использованы, чтобы поднять зарплаты для учителей и врачей", - добавил А.Данилюк.

Напомним, правительство инициирует повышение минимальной зарплаты с нового года в два раза - до 3200 грн.

Отметим, с 1 декабря 2016 г. минимальная зарплата в Украине составит 1 тыс. 600 грн. При этом в проекте бюджета на 2017 г.было предусмотрено такое повышение минимальной заработной платы: с 1 января - на уровне 1 тыс. 600 грн, с 1 мая - 1 тыс. 684 грн, с 1 декабря - 1762 грн.

Сейчас "минималка" составляет 1450 грн.

Эксперты отметили, что такое стремительное повышение минимальной зарплаты несет ряд скрытых рисков.