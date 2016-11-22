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Нью-Йорк витрачатиме на захист родини Д.Трампа мільйон доларів у день

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Нью-Йорку для захисту родини Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США, буде виділятися мільйон доларів у день, передає УНН з посиланням на ТIME.

Нью-Йорк витрачатиме на захист родини Д.Трампа мільйон доларів у день

Поліція міста буде щодня отримувати один мільйон доларів для захисту дітей та онуків нового президента США, які живуть у Нью-Йорку.

Як повідомляв УНН, майбутня перша леді з сином не переїздить у Білий дім і залишатиметься жити в пентхаусі у хмарочосі Trump Tower на Манхеттені.

Нагадаємо, Д.Трамп був одружений тричі і має п’ятеро дітей та семеро онуків.

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