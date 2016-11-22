Нью-Йорк витрачатиме на захист родини Д.Трампа мільйон доларів у день
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Нью-Йорку для захисту родини Дональда Трампа, який переміг на президентських виборах у США, буде виділятися мільйон доларів у день, передає УНН з посиланням на ТIME.
Поліція міста буде щодня отримувати один мільйон доларів для захисту дітей та онуків нового президента США, які живуть у Нью-Йорку.
Як повідомляв УНН, майбутня перша леді з сином не переїздить у Білий дім і залишатиметься жити в пентхаусі у хмарочосі Trump Tower на Манхеттені.
Нагадаємо, Д.Трамп був одружений тричі і має п’ятеро дітей та семеро онуків.