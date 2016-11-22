Нью-Йорк будет тратить на защиту семьи Д.Трампа миллион долларов в день
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Нью-Йорке для защиты семьи Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в США, будет выделяться миллион долларов в день, передает УНН со ссылкой на Тime.
Полиция города будет ежедневно получать один миллион долларов для защиты детей и внуков нового президента США, которые живут в Нью-Йорке.
Как сообщал УНН, будущая первая леди с сыном не переезжает в Белый дом и остается жить в пентхаусе в небоскребе Trump Tower на Манхэттене.
Напомним, Д.Трамп был женат трижды и имеет пять детей и семь внуков.