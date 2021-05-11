Нью-Йорк буде щеплювати вакциною Johnson & Johnson в метро

Деталі

Губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо заявив, що на станціях будуть використовувати вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson.

Цитата:

"Ви все одно йдете до станції метро, ​​ви проходите мимо місця вакцинації, це одноразова вакцинація, зупиніться, приділіть кілька хвилин, вакцинуйтеся", - зазначив він.

Доповнення

13 квітня уряд США призупиняв використання вакцини Johnson & Johnson. Рішення було ухвалено після того, як у кількох щеплених утворилися тромби. Але вже через 10 днів в США рекомендували відновити використання вакцини Johnson & Johnson.

Регулятор ЄС також визнав можливий зв'язок між вакциною Johnson & Johnson і тромбозом.