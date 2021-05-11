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Нью-Йорк будет прививать вакциной Johnson & Johnson в метро

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 мая. УНН. На железнодорожных станциях и в метро Нью-Йорка власти откроют временные пункты вакцинации от коронавируса. Об этом пишет УНН со ссылкой The New York Times.

Нью-Йорк будет прививать вакциной Johnson & Johnson в метро

Детали

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что на станциях будут использовать вакцину от коронавируса Johnson & Johnson.

Цитата:

"Вы все равно идете к станции метро, ​​вы проходите мимо места вакцинации, это одноразовая вакцинация, остановитесь, уделите несколько минут, вакцинируйтесь", - отметил он.

Дополнение

13 апреля правительство США приостанавливало использование вакцины Johnson & Johnson. Решение было принято после того, как у нескольких привитых образовались тромбы. Но уже через 10 дней в США рекомендовали возобновить использование вакцины Johnson & Johnson.

Регулятор ЕС также признал возможную связь между вакциной Johnson & Johnson и тромбозом.

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