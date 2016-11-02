Новорічну ілюмінацію почали встановлювати у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У столиці почались роботи з ремонту та монтажу святкової новорічної ілюмінації. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“КП „Київміськсвітло“, а саме Спеціальний підрозділ Архітектурно-декоративного освітлення, вже розпочало роботи з ремонту та монтажу святкової новорічної ілюмінації”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, ілюмінація буде встановлена на таких вулицях та площах Києва, а також на прилеглій до них території:
— на Софійській площі дерева будуть прикрашені “падаючим льодом”, а на Майдані Незалежності — гірляндами;
— на вул. Хрещатик буде встановлена ілюмінація на тросових розтяжках над проїжджою частиною (більше 200 одиниць мотивів), деревах Каштанової алеї (“падаючий лід”) та ялинках вздовж вулиці (приблизно 50 дерев будуть прикрашені гірляндами);
— вул. Б.Хмельницького буде прикрашена ілюмінацією у вигляді гірлянд та куль на тросових розтяжках над проїжджою частиною;
— на Європейській площі святкова ілюмінація буде встановлена на тросових розтяжках над проїжджою частиною (“листя”) та на деревах (“падаючий лід”, геометричні фігури, гірлянди);
— вул. Грушевського буде прикрашена святковою ілюмінацією на тросових розтяжках над проїжджою частиною та на опорах зовнішнього освітлення (мотиви, гірлянди).
Також до новорічних свят ілюмінацією будуть прикрашені такі будівлі в центрі міста: Національна філармонія, Консерваторія, Київська міська державна адміністрація, Головпоштамт, Укркоопспілка (мотиви, гірлянди).
Орієнтовно новорічна ілюмінація почне працювати з 19 грудня 2016 року на День Святого Миколая.