Новогоднюю иллюминацию начали устанавливать в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В столице начались работы по ремонту и монтажу праздничной новогодней иллюминации. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА на своей странице в Facebook, передает УНН.
"КП "Киевгорсвет", а именно Специальное подразделение Архитектурно-декоративного освещения, уже начало работы по ремонту и монтажу праздничной новогодней иллюминации", - говорится в сообщении.
Как отмечается, иллюминация будет установлена на таких улицах и площадях Киева, а также на прилегающей к ним территории:
- на Софийской площади деревья будут украшены "падающим льдом", а на Майдане Незалежности - гирляндами;
- на ул. Крещатик будет установлена иллюминация на тросовых растяжках над проезжей частью (более 200 единиц побуждений), деревьях Каштановой аллеи ("падающий лед") и елках вдоль улицы (примерно 50 деревьев будут украшены гирляндами);
- ул. Б.Хмельницкого будет украшена иллюминацией в виде гирлянд и шаров на тросовых растяжках над проезжей частью;
- на Европейской площади праздничная иллюминация будет установлена на тросовых растяжках над проезжей частью ("листья") и на деревьях ("падающий лед", геометрические фигуры, гирлянды);
- ул. Грушевского будет украшена праздничной иллюминацией на тросовых растяжках над проезжей частью и на опорах наружного освещения (мотивы, гирлянды).
Также к новогодним праздникам иллюминацией будут украшены такие здания в центре города: Национальная филармония, консерватория, Киевская городская государственная администрация, Главпочтамт, Укркоопсоюз (мотивы, гирлянды).
Ориентировочно новогодняя иллюминация заработает с 19 декабря 2016 г. на День Святого Николая.