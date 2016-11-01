Нового заступника прокурора області представили на Закарпатті

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 26076 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 54512 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 71121 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 141101 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203857 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 192001 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212352 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197133 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152621 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153599 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3.6 м/с
90 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 10106 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 11823 перегляди

Окупанти завдали 14 ударів по Харкову - мер

2 квітня, 19:37 • 7835 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 10338 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 9183 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 483519 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 319104 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 381034 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 493118 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736975 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124845 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184397 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 127128 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161873 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 185076 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Нового заступника прокурора області представили на Закарпатті

Нового заступника прокурора області представили на Закарпатті

Київ • УНН

 • 13662 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк представив колективу відомства свого нового заступника – начальника управління представництва інтересів громадянина або держави в суді Андрія Новікова. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Закарпатської області, повідомляє УНН.

А.Новіков – нова для Закарпаття людина. Він народився у м. Могилів-Подільський на Вінничині, закінчив юридичний факультет Київського держуніверситету ім. Тараса Шевченка та працював в органах прокуратури. Обіймав посади заступника прокурора одного з районів м. Вінниця, начальника відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та досудовим слідством Вінницької області. Також працював у Генеральній прокуратурі України на посаді прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства у кримінальних справах про злочини, пов'язані з корупцією, управління нагляду за додержанням законів органами ГПУ, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.

Попередня перед призначенням на Закарпаття посада – прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Держприкордонслужби України управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області.

Як раніше повідомляв УННЮ.Луценко призначив нового заступника прокурора Закарпатської області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НППодії
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43