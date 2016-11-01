Нового заступника прокурора області представили на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні прокурор Закарпатської області Володимир Гаврилюк представив колективу відомства свого нового заступника – начальника управління представництва інтересів громадянина або держави в суді Андрія Новікова. Про це проінформували у прес-службі прокуратури Закарпатської області, повідомляє УНН.
А.Новіков – нова для Закарпаття людина. Він народився у м. Могилів-Подільський на Вінничині, закінчив юридичний факультет Київського держуніверситету ім. Тараса Шевченка та працював в органах прокуратури. Обіймав посади заступника прокурора одного з районів м. Вінниця, начальника відділу нагляду за виконанням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції та досудовим слідством Вінницької області. Також працював у Генеральній прокуратурі України на посаді прокурора відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового слідства у кримінальних справах про злочини, пов'язані з корупцією, управління нагляду за додержанням законів органами ГПУ, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією.
Попередня перед призначенням на Закарпаття посада – прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Держприкордонслужби України управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області.
Як раніше повідомляв УНН, Ю.Луценко призначив нового заступника прокурора Закарпатської області.