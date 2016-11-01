Нового заместителя прокурора области представили в Закарпатской области
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 1 ноября. УНН. Сегодня прокурор Закарпатской области Владимир Гаврилюк представил коллективу ведомства своего нового заместителя - начальника управления представительства интересов гражданина или государства в суде Андрея Новикова. Об этом проинформировали в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, сообщает УНН.
А.Новиков - новый для Закарпатской области человек. Он родился в г. Могилев-Подольский Винницкой области, закончил юридический факультет Киевского госуниверситета им. Тараса Шевченко и работал в органах прокуратуры. Занимал должности заместителя прокурора одного из районов г. Винница, начальника отдела надзора за исполнением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции и досудебным следствием Винницкой области. Также работал в Генеральной прокуратуре Украины в должности прокурора отдела надзора за соблюдением законов при производстве предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, связанных с коррупцией, управления надзора за соблюдением законов органами ГПУ, которые ведут борьбу с организованной преступностью и коррупцией.
Предыдущая перед назначением в Закарпатскую область должность - прокурор отдела надзора за соблюдением законов органами СБУ и Госпогранслужбы Украины управления надзора в уголовном производстве прокуратуры Винницкой области.
Как ранее сообщал УНН, Ю.Луценко назначил нового заместителя прокурора Закарпатской области.