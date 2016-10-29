Нового керівника тимчасово призначили на Закарпатській митниці
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Наказом начальника Державної фіскальної служби України Романа Насірова на Закарпатській митниці ДФС тимчасово призначили нового керівника, передає кореспондент УНН з посиланням на прес-службу ДФС у Закарпатській області.
Так, наказом від 26 жовтня 2016 року виконання обов′язків начальника Закарпатської митниці ДФС покладено на начальника управління адміністрування митних платежів Закарпатської митниці ДФС Станіслава Балуєва. Новий очільник виконуватиме свої обов′язки на період проведення службового провадження щодо начальника закарпатської митниці Володимира Колеснікова.
Окрім того, наказом начальника ДФС України від 27 жовтня 2016 року заступником начальника Закарпатської митниці ДФС, начальником управління боротьби з митними правопорушеннями призначено Євгенія Шишолу, який до того був начальником відділу митного оформлення № 3 митного поста “Ужгород”.
Як раніше повідомляв УНН, начальника Закарпатської митниці ДФС Володимира Колеснікова наказом голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова відсторонили від виконання службових обов′язків на час здійснення дисциплінарного провадження.