Нового руководителя временно назначили на Закарпатской таможне

Так, приказом от 26 октября 2016 г. выполнение обязанностей начальника Закарпатской таможни ГФС возложено на начальника управления администрирования таможенных платежей Закарпатской таможни ГФС Станислава Балуева. Новый глава будет выполнять свои обязанности на период проведения служебного производства в отношении начальника закарпатской таможни Владимира Колесникова.

Кроме того, приказом начальника ГФС Украины от 27 октября 2016 г. заместителем начальника Закарпатской таможни ГФС, начальником управления по борьбе с таможенными правонарушениями назначен Евгений Шишола, который до этого был начальником отдела таможенного оформления № 3 таможенного поста "Ужгород".

Как ранее сообщал УНН, начальника Закарпатской таможни ГФС Владимира Колесникова приказом председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова отстранили от исполнения служебных обязанностей на время осуществления дисциплинарного производства.