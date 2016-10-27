Новий сезон серіалу "Шерлок" вийде 1 січня 2017 року
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Перша серія нового сезону серіалу "Шерлок" вийде 1 січня 2017 року, передає УНН з посиланням на BBC.
Перша серія четвертого сезону вийде під назвою The Six Thatchers (“Шість Тетчерів”), що відсилає до розповіді Артура Конан Дойля “Шість Наполеонів”.
Крім того, в новому сезоні з’явиться актор Тобі Джонс, який озвучував ельфа Доббі в “Гаррі Поттері”. Джонс зіграє лиходія в другій серії трисерійного сезону, кожен епізод якого триватиме 90 хвилин.
Раніше актор Бенедикт Камбербетч, який грає Шерлока Холмса, заявив, що наступні серії будуть настільки драматичними, що фанатам може знадобитися перепочинок.
Актор розповів, що після наступного сезону творці серіалу можуть зробити довшу перерву, ніж зазвичай.