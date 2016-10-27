Новый сезон сериала "Шерлок" выйдет 1 января 2017 года

Первая серия четвертого сезона выйдет под названием The Six Thatchers ( "Шесть Тэтчеров"), что отсылает к рассказу Артура Конан Дойля "Шесть Наполеонов".

Кроме того, в новом сезоне появится актер Тоби Джонс, который озвучивал эльфа Добби в "Гарри Поттере". Джонс сыграет злодея во второй серии трёхсерийного сезона, каждый эпизод которого продлится 90 минут.

Ранее актер Бенедикт Камбербэтч, что играет Шерлока Холмса, заявил, что следующие серии будут столь драматичными, что фанатам может понадобиться отдых.

Актер рассказал, что после следующего сезона создатели сериала могут сделать более длинный перерыв, чем обычно.