Новій Раді запропонують на голосування ще одні зміни до Конституції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Проект змін до Конституції щодо децентралізації після обговорення запропонують на ухвалення новому складу Верховної Ради. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
"Запропонований проект, який ми виносимо на обговорення, розроблявся, спираючись на наш власний і міжнародний досвід, на думку експертів і представників громад. Сподіваюсь, що наш проект змін до Конституції після обговорення буде прийнятий новим складом Верховної Ради і це буде важливим кроком на шляху до успіху України", - зазначив Прем'єр.
На його думку, децентралізацію необхідно закріпити в Основному Законі, щоб захистити її, побудувати повноцінну систему місцевого самоврядування в Україні.
Нагадаємо, уряд запропонував закріпити у Конституції інститут префектів. Скорочення районних і обласних державних адміністрацій не стосуватиметься соціальних служб, а також Донецької і Луганської областей.