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Гройсман уточнив ініціативу зі скорочення кількості РДА і ОДА

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 червня. УНН. Скорочення районних і обласних державних адміністрацій не стосуватиметься соціальних служб, а також Донецької і Луганської областей. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Гройсман уточнив ініціативу зі скорочення кількості РДА і ОДА

"Сьогодні постало питання про те, щоб оптимізувати чисельність тих державних чиновників, які працюють на територіях. Тому сьогодні я вніс пропозицію про скорочення чисельності районних державних адміністрацій на 50% з 1 січня 2020 року, за виключенням соціальних служб, за виключенням двох регіонів – Донецької і Луганської областей, оскільки там працюють військово-цивільні адміністрації. Все інше має бути оптимізоване", - зазначив Прем'єр.

За його словами, таке рішення продиктовано прагненням обмежити можливості тих голів РДА, які стоять на заваді процесу децентралізації.

Нагадаємо, уряд пропонує на 50% скоротити облдержадміністрації і райдержадміністрації

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