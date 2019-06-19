Гройсман уточнив ініціативу зі скорочення кількості РДА і ОДА
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Скорочення районних і обласних державних адміністрацій не стосуватиметься соціальних служб, а також Донецької і Луганської областей. Про це заявив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні постало питання про те, щоб оптимізувати чисельність тих державних чиновників, які працюють на територіях. Тому сьогодні я вніс пропозицію про скорочення чисельності районних державних адміністрацій на 50% з 1 січня 2020 року, за виключенням соціальних служб, за виключенням двох регіонів – Донецької і Луганської областей, оскільки там працюють військово-цивільні адміністрації. Все інше має бути оптимізоване", - зазначив Прем'єр.
За його словами, таке рішення продиктовано прагненням обмежити можливості тих голів РДА, які стоять на заваді процесу децентралізації.
Нагадаємо, уряд пропонує на 50% скоротити облдержадміністрації і райдержадміністрації.