В уряді пропонують скоротити на 50% облдержадміністрації і райдержадміністрації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Уряд пропонує на 50% скоротити облдержадміністрації і райдержадміністрації. Про це Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив у Twitter, передає УНН.
"Пропонуємо з 1 січня 2020 року скоротити на 50% облдержадміністрації і райдержадміністрації. Знаю, що це довгоочікуване рішення", - написав Гройсман.
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За його словами, скорочення "дозволить тим районам, де вже функціонують повноцінні громади, жити за новими стандартами".
Нагадаємо, відзавтра починаються обговорення змін до Конституції в частині децентралізації.