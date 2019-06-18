Відзавтра починаються обговорення змін до Конституції в частині децентралізації
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Відзавтра в Україні широко розпочнеться обговорення проекту закону про внесення змін до Конституції України в частині закріплення здобутків реформи децентралізації та неможливості скасування реформи. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на Урядовий портал.
"Ми відзавтра починаємо обговорювати зміни до Конституції в частині місцевого самоврядування. Ми говоримо про те, аби не дати повернути стару систему – через райадміністрації, централізацію бюджету. Треба зняти всі загрози та заручитися змінами до Конституції. Реформу треба продовжувати та забезпечити лідерство в цьому процесі. Таке лідерство я бачу на місцях", - заявив Гройсман.
Нагадаємо, в уряді презентували план з децентралізації до 2020 року.