С завтрашнего дня начинаются обсуждения изменений в Конституцию в части децентрализации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. С завтрашнего дня в Украине широко начнется обсуждение проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины в части закрепления достижений реформы децентрализации и невозможности отмены реформы. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.
"Мы с завтрашнего дня начинаем обсуждать изменения в Конституцию в части местного самоуправления. Мы говорим о том, чтобы не дать вернуть старую систему - через райадминистрации, централизацию бюджета. Надо снять все угрозы и заручиться изменениями в Конституцию. Реформу надо продолжать и обеспечить лидерство в этом процессе. Такое лидерство я вижу на местах", - заявил Гройсман.
Напомним, в правительстве представили план по децентрализации до 2020 года.