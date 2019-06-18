С завтрашнего дня начинаются обсуждения изменений в Конституцию в части децентрализации

"Мы с завтрашнего дня начинаем обсуждать изменения в Конституцию в части местного самоуправления. Мы говорим о том, чтобы не дать вернуть старую систему - через райадминистрации, централизацию бюджета. Надо снять все угрозы и заручиться изменениями в Конституцию. Реформу надо продолжать и обеспечить лидерство в этом процессе. Такое лидерство я вижу на местах", - заявил Гройсман.

Напомним, в правительстве представили план по децентрализации до 2020 года.