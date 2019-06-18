В правительстве предлагают сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации

"Предлагаем с 1 января 2020 сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации. Знаю, что это долгожданное решение", - написал Гройсман.

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По его словам, сокращение "позволит тем районам, где уже функционируют полноценные общины, жить по новым стандартам".

Напомним, с завтрашнего дня начинаются обсуждения изменений в Конституцию в части децентрализации.