В правительстве предлагают сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Правительство предлагает на 50% сократить облгосадминистрации и райгосадминистрации. Об этом Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил в Twitter, передает УНН.
"Предлагаем с 1 января 2020 сократить на 50% облгосадминистрации и райгосадминистрации. Знаю, что это долгожданное решение", - написал Гройсман.
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По его словам, сокращение "позволит тем районам, где уже функционируют полноценные общины, жить по новым стандартам".
Напомним, с завтрашнего дня начинаются обсуждения изменений в Конституцию в части децентрализации.