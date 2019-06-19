Гройсман уточнил инициативу по сокращению количества РГА и ОГА

"Сегодня встал вопрос о том, чтобы оптимизировать численность государственных чиновников, работающих на территориях. Поэтому сегодня я внес предложение о сокращении численности районных государственных администраций на 50% с 1 января 2020 года, за исключением социальных служб, за исключением двух регионов - Донецкой и Луганской областей, поскольку там работают военно-гражданские администрации. Все остальное должно быть оптимизировано", - отметил Премьер.

По его словам, такое решение продиктовано стремлением ограничить возможности тех глав РГА, мешающие процессу децентрализации.

Напомним, правительство предлагает на 50% сократить облгосадминистрации и райгосадминистрации.