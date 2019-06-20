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Уряд запропонував закріпити у Конституції інститут префектів

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. Під час реформи децентралізації уряд запропонував внести зміни до Конституції, законодавчо закріпивши поняття префектів, які представлятимуть виконавчу владу замість місцевих адміністрацій, а також скасувати адміністративно-територіальний поділ на області, замінивши їх регіонами. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

Уряд запропонував закріпити у Конституції інститут префектів

"Необхідно закріпити децентралізацію в Основному Законі України – в Конституції. Запропонований проект, який ми виносимо на обговорення, розроблявся, спираючись на наш власний і міжнародний досвід, на думку експертів і представників громад", - зазначив Гройсман.

За його словами, запропонований проект змін до Конституції після обговорення буде ухвалений новим складом Верховної Ради.

Згідно із запропонованими змінами, виконавчу владу в районах і областях, у Києві та Севастополі здійснюють префекти, якого призначає на посаду та звільняє з посади Кабінет міністрів України не більше ніж на три роки. Префект на підставі і в порядку, що визначені законом, видає акти, які є обов'язковими на відповідній території.

Окрім того, згідно з проектом закону, територія України буде поділена на громади, що стане первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України, а сукупність громад на відповідній території складатиме район, сукупність районів на відповідній території складає регіон. Області, Автономна Республіка Крим мають стати регіонами України, міста Київ та Севастополь отримають особливий статус, який визначатиметься окремими законами.

Зміна меж, найменування і перейменування громад та поселень буде здійснюватись з урахуванням думки їх жителів у порядку, визначеному законом.

Після набрання чинності цього закону наступні чергові місцеві вибори проведуть в останню неділю жовтня 2020 року; повноваження сільських, селищних, міських голів та депутатів місцевих рад, обраних на чергових виборах у жовтні 2015 року та місцевих виборах у період з жовтня 2015 року до жовтня 2020 року, припиняються з дня набуття повноважень відповідно головами громад, радами громад, районними та обласними радами, обраними на наступних чергових місцевих виборах у жовтні 2020 року.

Також Президент України за поданням Кабміну призначає на посади та звільняє з посад голів місцевих державних адміністрацій до призначення Кабміном відповідних префектів, але не пізніше 26 жовтня 2021 року; до призначення префекта його повноваження здійснює голова відповідної місцевої державної адміністрації. Обласні ради можуть створювати виконавчі органи з 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, скорочення районних і обласних державних адміністрацій не стосуватиметься соціальних служб, а також Донецької і Луганської областей.

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