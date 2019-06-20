Правительство предложило закрепить в Конституции институт префектов

"Необходимо закрепить децентрализацию в Основном Законе Украины - в Конституции. Предложенный проект, который мы выносим на обсуждение, разрабатывался, опираясь на наш собственный и международный опыт, на мнение экспертов и представителей общин", - отметил Гройсман.

По его словам, предложенный проект изменений в Конституцию после обсуждения будет принят новым составом Верховной Рады.

Согласно предложенным изменениям, исполнительную власть в районах и областях, в Киеве и Севастополе осуществляют префекты, которого назначает на должность и увольняет с должности Кабинет министров Украины не более чем на три года. Префект на основании и в порядке, которые определены законом, издает акты, обязательные на соответствующей территории.

Кроме того, согласно проекту закона, территория Украины будет разделена на общины, что станет первичной единицей в системе административно-территориального устройства Украины, а совокупность общин на соответствующей территории составит район, совокупность районов на соответствующей территории составляет регион. Области, Автономная Республика Крым должны стать регионами Украины, города Киев и Севастополь получат особый статус, который будет определяться отдельными законами.

Изменение границ, наименование и переименование общин и поселений будет осуществляться с учетом мнения их жителей в порядке, определенном законом.

После вступления в силу этого закона следующие очередные местные выборы проведут в последнее воскресенье октября 2020 года; полномочия сельских, поселковых, городских голов и депутатов местных советов, избранных на очередных выборах в октябре 2015 года и местных выборах в период с октября 2015-го по октябрь 2020 года, прекращаются со дня вступления полномочий соответственно головами общин, советами общин, районными и областными советами, избранными на следующих очередных местных выборах в октябре 2020 года.

Также Президент Украины по представлению Кабмина назначает на должности и увольняет с должностей председателей местных государственных администраций до назначения Кабмином соответствующих префектов, но не позднее 26 октября 2021 года; до назначения префекта его полномочия осуществляет председатель соответствующей местной государственной администрации. Областные советы могут создавать исполнительные органы с 1 января 2026 года.

Напомним, сокращение районных и областных государственных администраций не коснется социальных служб, а также Донецкой и Луганской областей.