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Новой Раде предложат на голосование еще одни изменения в Конституцию

Киев • УНН

 • 8312 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Проект изменений в Конституцию по децентрализации после обсуждения предложат на голосование новому составу Верховной Рады. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

Новой Раде предложат на голосование еще одни изменения в Конституцию

"Предложенный проект, который мы выносим на обсуждение, разрабатывался, опираясь на наш собственный и международный опыт, на мнения экспертов и представителей общин. Надеюсь, что наш проект изменений в Конституцию после обсуждения будет принят новым составом Верховной Рады и это будет важным шагом на пути к успеху Украины", - отметил Премьер.

По его мнению, децентрализацию необходимо закрепить в Основном Законе, чтобы защитить ее, построить полноценную систему местного самоуправления в Украине.

Напомним, правительство предложило закрепить в Конституции институт префектов. Сокращение районных и областных государственных администраций не коснется социальных служб, а также Донецкой и Луганской областей.

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