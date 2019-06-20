Новой Раде предложат на голосование еще одни изменения в Конституцию

"Предложенный проект, который мы выносим на обсуждение, разрабатывался, опираясь на наш собственный и международный опыт, на мнения экспертов и представителей общин. Надеюсь, что наш проект изменений в Конституцию после обсуждения будет принят новым составом Верховной Рады и это будет важным шагом на пути к успеху Украины", - отметил Премьер.

По его мнению, децентрализацию необходимо закрепить в Основном Законе, чтобы защитить ее, построить полноценную систему местного самоуправления в Украине.

Напомним, правительство предложило закрепить в Конституции институт префектов. Сокращение районных и областных государственных администраций не коснется социальных служб, а также Донецкой и Луганской областей.