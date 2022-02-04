Новий антирекорд: в Україні вже 4,2 млн випадків COVID-19, за добу - 43 778

КИЇВ. 4 лютого. УНН. В Україні зафіксовано вже 4,2 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 3 лютого, - вперше понад 40 тисяч, що є антирекордом з початку пандемії. Третій день поспіль 4 тисячі госпіталізованих. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.