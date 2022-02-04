Новый антирекорд: в Украине уже 4,2 млн случаев COVID-19, за сутки - 43 778

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Украине зафиксировано уже 4,2 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 3 февраля, - впервые более 40 тысяч, что является антирекордом с начала пандемии. Третий день подряд 4 тысячи госпитализированных. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.