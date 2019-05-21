Новий аеропорт у Стамбулі змінив написання українських міст
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Новий міжнародний аеропорт в районі Арнавуткей на фракійській стороні Стамбула почав правильно писати назви українських міст. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральне консульство України у Стамбулі у Facebook.
"Як Ви знаєте, більше місяця в Стамбулі працює новий аеропорт. Зі "старим" - імені Ататюрка – Генеральним консульством України у Стамбулі свого часу було проведено роботу і на їхніх інформаційних табло красувались коректні назви українських міст, з якими існує авіаційне сполучення. Звісно ж, паралельно нами здійснювалася робота і з оператором, який обслуговує нинішній головний стамбульський аеропорт", - йдеться у повідомленні.
Так, стамбульський аеропорт Іstanbul Havalimanı долучився до CorrectUA і відтепер пише назви українських міст українською транслітерацію Kyiv, Lviv, Odesа, Zaporizhzhia.
Нагадаємо, раніше аеропорти в Анкарі та Анталії виправили написання назви української столиці з Kiev на Kyiv.