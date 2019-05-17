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Ще два аеропорти Туреччини змінили написання назви Києва

Ще два аеропорти Туреччини змінили написання назви Києва

Київ • УНН

 • 11095 перегляди

КИЇВ. 17 мая. УНН. Аеропорти в Анкарі та Анталії виправили написання назви української столиці з Kiev на Kyiv. Про це у Twitter повідомив посол України у Туреччині Андрій Сибіга, передає УНН.

"Ще два аеропорти Туреччини, в Анкарі та Анталії, приєдналися до кампанії #CorrectUA і відтепер #KyivNotKiev", - написав посол.

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Як повідомляв УНН, найбільший аеропорт у країнах Балтії – аеропорт міста Рига - змінив написання столиці України з Kiev на Kyiv та міста Львова на Lviv замість Lvov.

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Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за вірне написання англійською назви міст розпочалася у жовтні минулого року.

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