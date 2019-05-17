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Найбільший аеропорт країн Балтії змінив написання двох українських міст

Найбільший аеропорт країн Балтії змінив написання двох українських міст

Київ • УНН

 • 10177 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. Найбільший аеропорт у країнах Балтії – аеропорт міста Рига - змінив написання столиці України з Kiev на Kyiv та міста Львова на Lviv замість Lvov. Про це повідомляє посольство України у Латвії, передає УНН.

“Міжнародний аеропорт Риги приєднався до української кампанії #CorrectUA і відтепер до 5 прямих рейсів між Ригою та #KyivNotKiev та #LvivNotLvov тепер доступні з прекрасної столиці Латвії”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні один з найзавантаженіших аеропортів Центральної Європи, найбільший міжнародний аеропорт та головний транзитний хаб Швейцарії змінив написання столиці України.

Зазначимо, 13 травня міжнародний аеропорт Мюнхена та міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні змінили написання назви столиці України англійською на Kyiv замість Kiev.

Онлайн-кампанія МЗС #CorrectUA за вірне написання англійською назви міст розпочалася у жовтні минулого року.

У жовтні 2018 року головний британський суспільний мовник ВВС почав правильно писати Київ. У листопаді 2018 року один з найбільших аеропортів світу розпочав використовувати назву міста Київ коректно. Відтоді й інші аеропорти почали змінювати написання столиці України — з Kiev на Kyiv. 

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