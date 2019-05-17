Крупнейший аэропорт страны Балтии изменил написание двух украинских городов
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Крупнейший аэропорт в странах Балтии - аэропорт Рига - изменил написание столицы Украины с Kiev на Kyiv и Львова на Lviv вместо Lvov. Об этом сообщает посольство Украины в Латвии, передает УНН.
"Международный аэропорт Риги присоединился к украинской кампании #CorrectUA и отныне к 5 прямым рейсам между Ригой и #KyivNotKiev и #LvivNotLvov теперь доступны с прекрасной столице Латвии", - говорится в сообщении.
Напомним, накануне один из самых загруженных аэропортов Центральной Европы, крупнейший международный аэропорт и главный транзитный хаб Швейцарии изменил написание столицы Украины.
Отметим, 13 мая международный аэропорт Мюнхена и международный аэропорт Франкфурт-на-Майне изменили написание названия столицы Украины на английском на Kyiv вместо Kiev.
Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.
В октябре 2018 года главный британский общественный вещатель ВВС начал правильно писать Киев. В ноябре 2018 года один из крупнейших аэропортов мира начал использовать название города корректно. С тех пор и другие аэропорты начали менять написание столицы Украины - с Kiev на Kyiv.