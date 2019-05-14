Найбільший аеропорт Німеччини змінив написання столиці України
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Найбільший аеропорт Німеччини, міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні відтепер використовує назву Києва латиницею згідно з українською транслітерацією. Про це у Twitter повідомила Генеральний консул України у Франкфурті-ма-Майні Алла Польова 13 травня, передає УНН.
“Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала))). Франкфурт, дякую! Danke, Frankfurt!”, — написала дипломат.
Зазначимо, раніше 13 травня Міжнародний аеропорт Мюнхена змінив написання назви столиці України англійською на Kyiv замість Kiev.
Як повідомляв УНН, раніше у травні головний аеропорт Риму доєднався до флешмобу #CorrectUA, та вирішив змінити назву міста Київ у латинській транскрипції на український варіант Kyiv, замість російського Kiev.
#KyjiwkeinKiew #KyivNotKiev #CorrectUA@correctua @FraportAG
Не подумайте, що у нас змагання (хоча хороша конкуренція нікому не заважала))). Франкфурт, дякую! Danke, Frankfurt! Danke, @FraportAG! pic.twitter.com/1EuZ4spoPS